Die Menschen in Hessen leihen seltener Bücher in öffentlichen Bibliotheken aus als die Menschen in anderen Bundesländern.

Nach Daten des Statistischen Bundesamts liehen Hessinnen und Hessen 2021 im Schnitt 1,4 Bücher. Bundesweit waren es 2,4 Bücher. Bei wissenschaftlichen Büchern lag Hessen mit 0,8 ausgeliehenen Büchern pro Einwohner über dem bundesweiten Schnitt von 0,6 Büchern.