Hessen waren im ersten Halbjahr 2024 häufiger krank als der Bundesschnitt.

Das geht aus einer Auswertung der DAK unter 248.000 hessischen Versicherten hervor. An jedem Tag waren im Durchschnitt 59 von 1.000 DAK-versicherten Arbeitnehmern krankgeschrieben, 2 mehr als bundesweit. Die durchschnittliche Anzahl an Fehltagen lag in Hessen in den ersten sechs Monaten bei 10,8. Der Krankenstand bleibe damit auf Rekordniveau, teilte die DAK mit. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten war mindestens einmal krankgeschrieben. Psychische Erkrankungen nahmen zu.