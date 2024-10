Audio starten

Das älteste Gasthaus in ganz Hessen ist die "Krone" in Homberg/Efze (Schwalm-Eder), eröffnet im Jahr 1480. Lange Jahre stand das alte Fachwerkhaus leer, in den vergangenen Jahren wurde es renoviert. Man habe nun ein neues, junges Team gewinnen können, das die Gastronomie und den Freisitz am Marktplatz bespielen soll, teilte Markus Stedt vom Homberger Stadtmarketing auf hr-Anfrage mit.