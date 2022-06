Mit Shows, Workshops und Happenings will die "Frankfurt Fashion Week" nach zwei Corona-Jahren ganz nah ran an die Stadtbevölkerung. Sie soll Design, Lifestyle und Nachhaltigkeit verbinden.

Nach zwei Jahren mit Hochs und Tiefs soll die "Frankfurt Fashion Week" ab kommendem Montag einen kreativen Neustart hinlegen: Frankfurt will beweisen, dass es doch Mode-Stadt sein kann.

Zur Erinnerung: Im Juni 2020 verkündete Frankfurt voller Stolz, dass man den Berlinern die bekannten Modemessen der Agentur Premium Group abjagen konnte. Statt "Berlin Fashion Week" sollte es künftig "Frankfurt Fashion Week" heißen. Aber dann erzwang Corona zwei nur mäßig erfolgreiche hybride Modewochen, und im Februar 2022 kam dann der Paukenschlag: der Veranstalter verkündete, mit seinen Messen wieder nach Berlin zurückzugehen.

Frankfurt blieb nur der klangvolle Name "Frankfurt Fashion Week" - und daraus soll nun mit vielen mittleren und kleinen Events etwas gemacht werden.

Neustart mit zahlreichen Veranstaltungen

Das Programm umfasst an die 100 Veranstaltungen. Einige wie die Eröffnungsschau von René Storck in der Börse, der Runway von Samuel Gärtner auf dem Eisernen Steg oder die Catwalks der Frankfurt Fashion Lounge im Kreuzgang des Karmeliterklosters sind nur für geladene Gäste. Viele Events stehen aber allen offen. Hier sieben Ideen für die Woche im Zeichen von Lifestyle und Nachhaltigkeit.

Der Wandelgang des Frankfurter Karmeliterklosters wird zum Catwalk. Bild © picture-alliance/dpa

Erst in die Frontrow der Runway Show, dann ein Besuch im Showroom: Die Frankfurt Fashion Lounge im Karmeliterkloster verspricht einen Hauch von großer Modewelt. Spannend: Umweltschonend hergestellte Diamanten aus dem Labor oder Bademode aus recyceltem Material, das im Wasser seine Farbe ändert.

Wo? Im Karmeliterkloster, Münzgasse 9, und an weiteren Orten

Wann? Montag, 20. bis Freitag, 24. Juni.

Eintritt? Die Tickets zu den Schauen kosten ab ca. 40 Euro aufwärts. Der Besuch in den Showrooms ist kostenlos.

Programm: frankfurtfashionlounge.de.

"Neonyt" ist eine Messe für den Endkunden. Bild © Messe Frankfurt

Hier tritt die Messe Frankfurt als Veranstalter auf und verspricht eine Verkaufsmesse für den Endkunden mit Angeboten von aufstrebenden Designerinnen und Designern, nachhaltigen Modelabels und Beauty- und Lifestyle-Produkten. In Workshops und Panels geht es um das große Thema soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit.

Wo? Union Halle, Hanauer Landstraße 188.

Wann? Freitag 24. bis Sonntag, 26. Juni.

Eintritt? Das kostenlose Tagesticket muss online gekauft werden.

Programm: neonyt.messefrankfurt.com

Echt nachhaltig: Kleidertausch statt Neukauf. Bild © picture-alliance/dpa

Hier zeigen Menschen, die sich in Frankfurt schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, wie das Thema konkret wird: In fünf Sachsenhäuser Schaufenstern gibt es zum Beispiel "Fashion im Kiez" zu sehen. Dort wird gezeigt, aus welchen Materialien unsere Kleider bestehen, wie aus einer Faser ein Textil wird, wer unsere Kleidung näht und wie die Zukunft der Mode aussieht. Eine Augmented-Reality-Kunstinstallation macht auf das Thema Kinderarbeit aufmerksam, ein Upcycling-Workshop und eine Kleidertauschparty regen an, selbst aktiv zu werden.

Wo? An verschiedenen Orten

Wann? Montag, 20. Juni bis Freitag, 8. Juli.

Eintritt? Die Veranstaltungen sind kostenfrei.

Programm: frankfurtnachhaltig.de

"Transforming Fashion" mixt Mode mit darstellender Kunst. Bild © Peter Parker

Hier können Besucher*innen Teil von Performances werden. Tänzer zeigen nachhaltige Mode in Bewegung und Kunstinstallationen von Städel-Absolventen, in die man eintauchen kann. Ein Workshop für Modelabels und Designer informiert, wie man seine Markensichtbarkeit verbessern kann. Handfest wird es aber auch: Die Hochschule für Bekleidung zeigt, wie das Upcycling von Jeans funktioniert. Und Doris Ivanschitz zeigt, wie aus alten Kitesegeln leichte Jacken und Rucksäcke entstehen.

Wo? Alte Seilerei Sachsenhausen, Offenbacher Landstraße 190

Wann? Montag, 20. bis Mittwoch, 22. Juni / Workshops ab 14 Uhr, Abendprogramm ab 18 Uhr

Eintritt? Der Eintritt ist frei, für einige Veranstaltungen sind Tickets notwendig.

Programm: eventbrite.de/e/transforming-frankfurt-fashion

Lokale Kunstschaffende verkaufen neben großen Modeketten im MyZeil. Bild © picture-alliance/dpa

Das LAB 106 im MyZeil versteht sich als Popup-Store, Galerie und Veranstaltungsort. Hier gibt es auf 200 Quadratmetern die Arbeiten von Frankfurter Kreativen, z.B. Mode und Schmuck, Keramik und Kunstdrucke, Malerei, Illustration und Textilkunst. Präsentiert werden sie in Performances und Installationen.

Wo? Einkaufszentrum MyZeil, Zeil 106

Wann? Noch bis 30. Juni

Eintritt? Ist frei.

Teilnehmende: LAB 106 auf Instagram

Mode-Insider Tyrown Vincent modelte schon bei Frankfurt Fashion Week 2021. Bild © picture-alliance/dpa

Persönlichkeiten der Design-Szene und Kreativwirtschaft zeigen ihre ganz persönliche Variante eines Stadtviertels: Fashion im Ostend oder auf dem Oederweg, Lifestyle im Bahnhofsviertel, Hochhausarchitektur in der City sowie Kino-Geschichte oder Gegenwart und Zukunft elektronischer Musik. Tyrown Vincent führt z.B. an die interessantesten Spots der Fashion Week.

Wo? An verschiedenen Orten in Frankfurt und Offenbach

Wann? Montag, 20. bis Sonntag, 26. Juni

Eintritt? Tickets gibt es ab 12 Euro

Programm: intodesign.city

Skater im Hafenpark Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Ein Festival im Festival ist die Skateweek. Sie will die Kultur des Skateboardens als Treiber für Musik, Mode und Kunst feiern. Mode, Musik und Videokunst poppen mal am Hafenpark, unter der Friedensbrücke, an der Hauptwache oder in der alten Polizeiwache auf.

Wo? Galerie Lachenmann, Hinter der Schönen Aussicht 9, und an verschiedenen Orten in Frankfurt

Wann? Mittwoch, 22. bis Sonntag, 26. Juni

Eintritt? Der Eintritt für die meisten Events ist frei.

Programm: sktwk.de