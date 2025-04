Audio starten

Für viele Schülerinnen und Schüler stehen Abschlussprüfungen an – da gehören lange Lernnächte oft dazu. In Hanau öffnet dafür die Stadtbibliothek länger: am heutigen Dienstag (15. April), Mittwoch und dann wieder im Mai. Bis 23 Uhr können dann alle, die bald Prüfungen schreiben, in der Stadtbibliothek in Ruhe lernen.