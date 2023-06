Audio starten

Der Literaturwissenschaftler Klaus Doderer ist tot. Er starb im Alter von 98 Jahren, wie der Sprecher der Goethe-Universität Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Doderer, der am 20. Januar 1925 in Wiesbaden geboren wurde, war bekannt für seine Forschungen zur Kinder- und Jugendliteratur.