Mit Weiterentwicklungen, neuen Ausstellungen und der angestrebten Auszeichnung als Unesco-Welterbe will der neue Keltenwelt-Direktor Marcus Coesfeld das Museum in die Zukunft führen. Nach seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn gab Coesfeld am Mittwoch auf dem Glauberg einen ersten Ausblick auf seine Pläne.