Audio starten

Fast nass bis auf die Haut waren die Zuschauer gestern Abend bei der Passion, dem großen TV Spektakel von RTL auf dem Friedrichplatz in Kassel. 8.000 Zuschauer, lange Schlangen am Einlass. Doch für einige wars wohl zu nass, in der 1. oder 2. Werbepause flüchteten viele ins Trockene. Die Stadt Kassel selbst wurde mit Schauplätzen wie dem Bergpark Wilhelmshöhe, dem Bahnhof oder auch der Markthalle in Szene gesetzt. Wer nach dem vielen Trubel noch ein wenig ins Gespräch kommen wollte, fand die Gelegenheit beim Rahmenprogramm der Kirchen in der benachbarten Karlskirche oder in den vollen Straßenbahnen auf dem Weg nach Hause.