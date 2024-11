Neues Album der Gothic-Rocker Offenbacher The Cure-Coverband hat sogar den Segen von Robert Smith

Nach 16 Jahren hat die Gothic-Band The Cure erstmals wieder neue Musik veröffentlicht. In Hessen hat in der Zwischenzeit eine Coverband ihr Erbe aufrechterhalten: Pictures of You aus Offenbach. Dafür haben die Musiker sogar die Zustimmung von Cure-Frontmann Robert Smith.

Seit der ersten Stunde Fans von The Cure: die Musiker von Pictures of You. Bild © privat

"Hey, der sieht ja aus wie ich!" Das dachte sich "Torch", als er Musiker Robert Smith als Teenager das erste Mal sah. Über die Gothic-Szene sei er damals mit Smith und seiner Band The Cure in Berührung gekommen. "Dieser krasse Gegensatz von Melancholie und Fröhlichkeit in der Musik hat mich sehr berührt", sagt "Torch". Und ihn offenbar nicht mehr losgelassen: Gemeinsam mit seiner Band Pictures of You covert der Bassist seit fast 15 Jahren die Songs der britischen Gothic-Legenden. Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Robert Smith gab seine Zustimmung Im Alltag sind die sechs Bandmitglieder etwa Architekt, Software-Entwickler oder Chemielaborant. In ihrer Freizeit aber leben sie das Grufti-Dasein, tragen bei Auftritten stilecht Vogelnest-Frisur à la Smith, schwarze Kleidung und Eyeliner um die Augen. Ihre Idole kopieren oder gar persiflieren wollen sie nicht. Haare zum Auftoupieren hat ohnehin nicht mehr jeder in der Band. "Unser Fokus liegt auf der Musik, die wir so detailversessen wie möglich versuchen nachzuspielen", sagt Gitarrist Andreas "Rütti" Rüttinger. Dafür haben sie sogar den Segen von Robert Smith selbst erhalten. Sänger Lukas Heimann hat ihn vor einigen Jahren nach einem The Cure-Konzert in Hamburg getroffen. "Er fand das cool und stand dem Thema absolut positiv gegenüber." Bis heute mit toupiertem Haar und Eyeliner unterwegs: Robert Smith. Bild © picture-alliance/dpa Möglichst dicht am Original Pictures of You geht es darum, ein Gefühl von Nostalgie und Gemeinschaft beim Publikum aufleben zu lassen. Auf der Setlist stehen unter anderem Ohrwürmer wie "Boys don't cry" und "Friday I'm in love". Häufig seien die Zuhörerinnen und Zuhörer Menschen, die die Musik der Gothic-Rocker der 1990er Jahre wiederentdeckten – oder jüngere, die sie zum ersten Mal hörten. "Die denken, wir sind The Cure", so Bassist "Torch". Besonders anspruchsvoll seien Gothic-Fans, sagt Gitarrist Dominik Messmer. "Die merken, wenn man sich verspielt oder wir die Songs anders als auf den Cure-Platten aufführen." Deswegen verlasse kein Song den Proberaum, der nicht für alle Bandmitglieder perfekt sei. Fokus auf 1980er und 1990er Die Songs des am Freitag erschienenen neuen Albums "Songs Of A Lost World" – das erste seit 16 Jahren – wollen die Musiker von Pictures of You erst einmal nicht proben. Dabei gefällt Gitarrist Andreas Rüttinger die erste Single "Alone". "Wie sie Melancholie und Endzeitstimmung transportiert, das ist Gänsehaut", sagt er. Externer Inhalt Externen Inhalt von ARD Mediathek (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von ARD Mediathek (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. ARD Mediathek (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Die Band ist sich aber einig: Bei ihrem Publikum funktionieren die Songs der großen The Cure-Ära der 1980er und 1990er Jahre am besten. Weitere Informationen Pictures of You live erleben Im Dezember geben die Offenbacher ihren ersten Auftritt nach einer ausgedehnten Corona-Pause: am 14. Dezember im Fürstenbahnhof in Bad Homburg. Ende der weiteren Informationen Redaktion: Lars Schmidt und Anna Lisa Lüft Quelle: hessenschau.de Offenbach Musik