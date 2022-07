Die Gräuel des Krieges in der Ukraine nehmen kein Ende – doch die mediale Aufmerksamkeit schwindet. Das Schauspielensemble am Wiesbadener Staatstheater nahm das zum Anlass, ihre Carte blanche zur freien Gestaltung der Bühnenzeit an Ukrainer:innen in aller Welt weiterzugeben. Egal, ob in Wiesbaden oder in Kyiv, ob Künstler:in oder nicht: Jeder und jede sollte bei "Notes from Ukraine" eine Plattform bekommen.