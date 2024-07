Audio starten

Für die 40. Auflage des Open-Flair-Festivals in Eschwege in diesem Jahr sind alle Tickets ausverkauft - so früh wie noch nie, melden die Veranstalter.

Für das Festival vom 7. bis 11. August werden aber noch helfende Hände gesucht, etwa für den Abbau, die Zufahrtskontrollen oder auch für das Künstler-Catering. Als Dank gibt es für alle Crew-Helferinnen und Helfer freien Festival-Zutritt und damit auch zu den Konzerten etwa von den Beatsteaks, Madsen oder auch Nina Chuba. Wer mitanpacken will, kann sich hier registrieren.