Zum 25. Mal feiert Darmstadt am Pfingst-Wochenende das Schlossgrabenfest. 60 Bands und 10 DJs geben sich die Mikrofone und Regler in die Hand. Alle Musikgenres sind vertreten - von Indie bis Partyschlager.

Vier Tage, 60 Bands, 10 DJs, drei Live-Bühnen, eine Club-Area: Das sind die Daten, wenn in der Darmstädter Innenstadt ab Donnerstag (5. Juni) das Schlossgrabenfest gefeiert wird.

Nach eigenen Angaben ist es Hessens größtes Musikfestival. 2024 kamen 110.000 Besucher auf das Festivalgelände rund um das Residenzschloss.

Das Programm, präsentiert von hr3, reicht von Hiphop (GReeeN) und Rap (BAC und Jolle) über Alternative (Scheiba, ok.danke.tschüss) bis Rock/Pop (Rea Garvey, Alvaro Soler, Stefanie Heinzmann). Schlagerfans sollen bei einem Mallorca-Special mit Mickie Krause und Schürze (bekannt für den umstrittenen Partyhit "Layla") auf ihre Kosten kommen.

Selbstgemachte Musik aus der Region

Die Veranstalter betonen, das 80 Prozent der Bands, die auftreten, eigene Musik machen und die Hälfte aus Darmstadt und der Region kommen. Zum Programm gehören außerdem Poetry- und Song-Slams, ein Kinderprogramm sowie mehr als 130 Essensstände.

Der Eintritt zum Gelände in der Innenstadt ist mittags frei, für das Bühnenprogramm am Abend ist seit 2022 ein Ticket nötig. Die gestiegenen Kosten und Anforderungen an die Organisation ließen ihnen keine andere Wahl, teilten die Veranstalter damals mit. Der Zugang zum "Weindorf" auf dem Marktplatz aber ist während des gesamten Wochenendes kostenlos.