Preis für Piekar und Griebel

Der mit 24.000 Euro dotierte Robert-Gernhardt-Preis 2024 geht zu gleichen Teilen an Martin Piekar und Christina Griebel.

Veröffentlicht am 24.07.24 um 15:04 Uhr

"Im Zentrum beider Erzählprojekte steht die Familie als Quelle von Konflikten und Vergebung", sagte Hessens Kulturminister Gremmels (SPD) am Mittwoch. Den Preis loben das Land und die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen gemeinsam aus. Preisverleihung ist am 19.September in Frankfurt. Benannt ist der Preis nach dem verstorbenen Schriftsteller, Dichter und Zeichner Robert Gernhardt.