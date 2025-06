"English Theatre Frankfurt" zieht wieder ins Gallileo-Hochhaus

Das "English Theatre Frankfurt " zieht zur neuen Spielzeit wieder ins Gallileo-Hochhaus im Bankenviertel ein. Weil das Gebäude verkauft und saniert wurde, musste die englischsprachige Schauspiel- und Musicalbühne ausziehen und an wechselnden Orten auftreten, unter anderen im, Fritz-Remond-Theater.

Die neue Spielzeit in den angestammten Theaterräumen beginnt später als üblich - am 14. November und mit der Wiederaufnahme des Musicals "Something Rotten!". Das wurde im Januar 2024 abgebrochen, weil das Theater ausziehen musste.

Die offizielle Wiedereröffnung folgt am 14. März 2026 mit der ersten neuen Produktion in den neuen alten Räumen, "Churchill in Moscow". Als drittes Stück in der verkürzten Spielzeit folgt ab 8. Mai "Dracula: A Comedy of Terrors".