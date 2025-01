Mit verrückten Bastelaktionen werden die Geschwister Elli, Philipp und Johannes Mickenbecker als "Real Life Guys" auf Youtube berühmt. Dann macht Philipp seine Krebserkrankung zum Thema. Jetzt kommt die bewegende Familien-Geschichte in die Kinos.

Veröffentlicht am 10.01.25 um 14:25 Uhr

Audiobeitrag Bild © Paramount Pictures | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Bobbycars mit Flammenwerfer, ein Badewannen-U-Boot oder Kettensägen-Schlittschuhe – das waren nur ein paar der verrückten Projekte der "Real Life Guys". Es war Youtube-Wahnsinn Made in Bickenbach (Darmstadt-Dieburg).

Doch hinter den gutgelaunten Videos steht eine bewegende Familiengeschichte, die nun auch ins Kino kommt.

Abenteuerlust und Kreativität

Gegründet wurde der Kanal "The Real Life Guys" 2016 von den Zwillingen Philipp und Johannes Mickenbecker zusammen mit ihrer Schwester Elli.

Sie wachsen in der kleinen südhessischen Gemeinde in einem christlich geprägten Umfeld auf. Was die Geschwister verbindet ist ihre Abenteuerlust und Kreativität für ganz große Projekte, die sie zusammen mit Freunden auf ihrem Youtube-Kanal teilen. Schnell erreichen sie mit ihren Ideen ein Millionenpublikum.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Doch die Familie treffen schwere Schicksalsschläge. Elli Mickenbecker verunglückt 2018 mit einem Sportflugzeug, zwei Jahre später macht Philipp Mickenbecker seine Krebsdiagnose öffentlich: Lymphdrüsenkrebs im Endstadium. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Die "Real Life Guys" entscheiden sich dafür, auch das auf ihrer Plattform zu teilen. Die Follower dürfen Philipp mit Videos bis zum Sterbebett begleiten. "So kann der Film auf keinen Fall laufen" Drei Jahre nach Philipps Tod 2021 wird die bewegende Geschichte der "Real Life Guys" zum Kinofilm. Johannes Mickenbecker erinnert sich im hr-Interview an seine Eindrücke von der ersten Drehbuch-Fassung. Anton Fuchs, Johannes Mickenbecker und Richard Fuchs bei der Premiere des Films in Berlin. Bild © Imago Images Manche Dialoge sind ihm schlicht zu "cringe" (dt. peinlich), seine Schwester Elli kommt seiner Meinung nach als "Klischee-Beauty-Influencerin" rüber und die Punchlines sind nicht sein Humor. "So kann der Film auf keinen Fall laufen", lautet Johannes' erstes Fazit. Thema Glauben muss vorkommen Die Macher des Films gehen mit ihm ins Gespräch und sie entwickeln gemeinsam das Drehbuch weiter. "Ich glaube es ist immer schwierig, es der Person recht zu machen, über die der Film ist. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass sie auf vieles eingegangen sind", freut sich Johannes. Für eine Sache hat er sich besonders eingesetzt: Der christliche Glaube muss einen Raum im Spielfilm einnehmen. Eine spannende Erfahrung für Regisseur Stefan Westerwelle, der die Zusammenarbeit als "große Bereicherung" empfunden hat: "Johannes glaubt, ich nicht. Das ist ein spannendes Konfliktthema. Wie geht man damit um, ohne missionarisch zu werden, aber trotzdem das zu berücksichtigen, was ihm wichtig ist?" Dokumentarfilm und Buch Es ist nicht das erste Mal, dass die bewegende Geschichte von Philipp Mickenbecker auf die Leinwand kommt. Im September 2023 begleitet der Dokumentarfilm "Real Life" Phillip, seine Familie und Freunde in den letzten Wochen bis zu seinem Tod. Philipps Lebensfreude und Mut, die er auch aus seinem Glauben schöpft, werden zur Inspiration für zahlreiche Menschen. Wie er Hoffnung durch Gott findet, schreibt Philipp in einem Buch nieder. Dieses Buch bringt die Filmemacher vor sechs Jahren auf die Idee, sein Leben zu verfilmen. Das Leben der Real Life Guys in 90 Minuten Anders als die Dokumentation, die Philipps Krankheit und letzten Momente zeigt, schildert der Film das ganze Leben der drei Geschwister und endet vor dem Tod von Philipp. Die Zwillingsbrüder und ihre Schwester Elli (gespielt von Kya-Celina Barucki) stehen im Mittelpunkt des Films. Bild © Paramount Pictures Der Spielfilm steigt während der Schulzeit der drei Geschwister ein und zeigt, wie sie mit Jugendstreichen und Tüfteleien gemeinsam mit ihren Freunden eine sehr glückliche Zeit erleben. Auch als Philipp das erste Mal an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, arbeiten die Freunde weiter an ihren Bauprojekten, Philipp wird aus dem Krankenhaus per Videocall dazugeschaltet. Schwester Elli kommt dann die Idee für den Youtube-Kanal. Schnell erreichen ihre Videos immer mehr Menschen. Ausschnitte auch aus den echten Clips Im Vordergrund stehen die abenteuerlichen Youtube-Aktionen. Der Film arbeitet mit schnellen Schnitten und Montagen, um den Effekt der Videos zu imitieren. Immer wieder werden kurze Ausschnitte der echten Youtube-Clips zwischen die Filmszenen geschnitten. Externer Inhalt Externen Inhalt von Instagram anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Instagram zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Instagram-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Diese echten Clips sind die Momente im Film, die einen besonders packen. Dadurch bekommt der sonst recht mainstreamige Film eine emotionale Tiefe. Sie machen bewusst, dass echte Menschen hinter der Geschichte stecken. Tiefschläge folgen auf krasse Höhepunkte Insgesamt wird die Geschichte der "Real Life Guys" im Film stark verdichtet. Johannes Mickenbecker sagt dazu, dass tatsächlich häufig Tiefschläge auf krasse Höhepunkte gefolgt sind. Dass diese aber am selben Tag passierten, das sei ein dramaturgisches Mittel der Filmemacher. Richard Fuchs spielt Philipp Mickenbecker, Anton Fuchs seinen Bruder Johannes. Bild © Paramount Pictures Auch die Freunde der Geschwister wurden im Film zu einzelnen Charakteren zusammengefasst und eine Liebesgeschichte kinoreif verändert. Momente der Lebensfreude Johannes Mickenbecker ist mit dem Ergebnis jedenfalls zufrieden: "Die Dokumentation ist geprägt von viel Traurigkeit. Der Spielfilm konzentriert sich mehr auf die Momente der Lebensfreude und das spiegelt Philipp sehr gut wider. Die letzte Zeit war gar nicht so traurig und schwer, wie es in der Doku aussieht." Weitere Informationen DAS LEBEN IST JETZT – Die Geschichte der Real Life Guys Ab dem 16. Januar kommt der Film in die deutschen Kinos. Ende der weiteren Informationen Redaktion: Alexandra Müller-Schmieg Sendung: hr1, 10.01.25, 06:30 Uhr Quelle: hessenschau.de Bickenbach Filme