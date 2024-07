Staatstheater Kassel zieht in Interimsbau

Das Kasseler Staatstheater bekommt für fünf Jahre ein neues Zuhause. Denn der derzeitige Bau in der Innenstadt wird ab 2025 saniert. Für diese Zeit wird der Betrieb auf eine Fläche an der ehemaligen Jägerkaserne in der Kasseler Südstadt umziehen.