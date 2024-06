Melika Foroutan und Edin Hasanović werden Tatort-Kommissare in Frankfurt

2025 startet ein neues Tatort-Team in Frankfurt: Melika Foroutan und Edin Hasanović sind die neuen TV-Kommissare. Sie ermitteln in einem Einsatzbereich, den bisher kein Tatort abdeckt.

Neue Kommissare, alte Fälle: Melika Foroutan und Edin Hasanović sind die neuen Gesichter des Frankfurt-Tatorts. Das gab der Hessische Rundfunk am Donnerstag bekannt. Fourotan und Hasanović ermitteln ab 2025 in sogenannten Cold Cases, also ungeklärten Mordfällen und Tötungsdelikten aus der Vergangenheit.

Diesen Fokus gab es in der Krimi-Reihe bislang nicht. Das Konzept habe ihn von Anfang an überzeugt, sagt Edin Hasanović. "Polizeiliche Ermittlungen in alten, bisher ungeklärten Kriminalfällen mit Relevanz für das Jetzt und Heute wieder aufzunehmen, finde ich faszinierend."

Frankfurt biete spannende Drehorte für diese Art von Fällen, ergänzt Melika Foroutan. Sie freue sich darauf, mit Hasanović zu ermitteln.

Thema hr-Tatort LKA-Mann Felix Murot in Wiesbaden und das Ermittlerduo Anna Janneke und Paul Brix in Frankfurt – in unserem Dossier finden Sie aktuelle Informationen und Hintergründe zum hr-Tatort. Alles zum Thema

Dreharbeiten ab Herbst

Die Dreharbeiten für die erste Folge mit Foroutan und Hasanović sollen im Herbst stattfinden. Produziert wird der neue hr-Tatort von Sommerhaus.

Die Filmproduktionsfirma zeichnet unter anderem für die Netflix-Serie "Die Kaiserin" über die österreichische Kaiserin "Sisi" verantwortlich. 2023 wurde die erste Staffel mit einem Emmy ausgezeichnet. Foroutan war darin als Sisis Schwiegermutter Erzherzogin Sophie zu sehen.

Hasanović: Grimmepreis für "Skylines"

Edin Hasanović wurde 1992 in Zvornik, einer bosnischen Stadt an der Grenze zu Serbien, geboren. Seine Mutter floh vor dem Bosnienkrieg nach Berlin, wo Hasanović 2011 sein Abitur machte. Seit 2002 arbeitet er als Schauspieler, zunächst überwiegend in Nebenrollen.

Den Durchbruch als Schauspieler verschaffte ihm 2013 seine erste Kinohauptrolle in dem mehrfach ausgezeichneten Drama "Schuld sind immer die Anderen".

In der Serie "Skylines" spielte Edin Hasanović (links) den sensiblen Producer Jinn. Bild © Christian Lüdeke/Netflix

Hasanović ist als jugendlicher Gewalttäter zu sehen, der in ein Erziehungscamp aufgenommen wird. Dort erkennt er in seiner Betreuerin ein früheres Opfer wieder.

Für seine Hauptrolle in der Netflix-Serie "Skylines", die in Frankfurt spielt, gewann Hasanović den renommierten Grimmepreis.

Foroutan: Durchbruch mit ZDF-Serie "Kriminaldauerdienst"

Melika Foroutan kam 1976 in Teheran zur Welt. Nach der iranischen Revolution 1979 floh die Familie nach Deutschland, wo Foroutan nach dem Abi zunächst studierte und von 1999 bis 2003 in Berlin eine Schauspielausbildung machte.

Nach ersten Neben- und Hauptrollen feierte sie 2007 mit ihrer Rolle der Kriminalkommissarin Sylvia Henke in der ZDF-Krimiserie "KDD - Kriminaldauerdienst" ihren Durchbruch.

Melika Foroutan ist bekannt aus der ZDF-Produktion "KDD". Bild © Imago Images

Seitdem ist sie regelmäßig im Kino und im Fernsehen zu sehen. Außerdem ist sie gefragte Hörspielsprecherin. 2015 erhielt sie den Hessischen Fernsehpreis.

Letzter Einsatz für Koch und Broich

Melika Foroutan und Edin Hasanović lösen die Schauspieler Wolfram Koch und Margarita Broich ab, die seit 2014 für den Frankfurter Tatort als Kommissare vor der Kamera standen.

Sie spielten zehn Jahre lang das Ermittler-Duo Anna Janneke und Paul Brix. Die Dreharbeiten zu ihrem letzten Einsatz sind bereits abgeschlossen, Ende des Jahres soll "Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n" ausgestrahlt werden.

Letzte gemeinsame Folge abgedreht Frankfurter Tatort-Kommissare Brix und Janneke hören auf Die letzte Klappe ist gefallen: Paul Brix und Anna Janneke quittieren den Dienst. Seit 2014 standen die Schauspieler Wolfram Koch und Margarita Broich für den Frankfurter Tatort als Kommissare vor der Kamera. Nun ist die letzte Folge mit dem Ermittlerduo abgedreht. Zum Artikel

