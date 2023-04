Aufklärungsbücher für Kinder gibt es fast so viele wie unsichere Eltern. Zwei Neuerscheinungen wollen ihnen helfen: Ein Bilderbuch wagt sich an große Themen wie Gender und Grenzüberschreitungen. Und ein Roman wendet sich speziell an pubertierende Jungs.

Kinder gut aufzuklären, gehört für viele Eltern zu den unangenehmeren Erziehungs-Aufgaben. Wann ist der richtige Moment? Und wie finde ich die richtigen Worte? Für genau solche Herausforderungen wurden Aufklärungsbücher erfunden.

Ihre große Zeit hätten sie in den 1960er- und 70er-Jahren mit dem Aufkommen der Antiautoritären Bewegung gehabt, sagt Ralf Schweikart. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur, der jedes Jahr den Deutschen Jugendbuchpreis vergibt. In der Machart der Bücher hat er eine Wellenbewegung beobachtet.

Explizit - verniedlichend - empowernd

Nach einer sehr expliziten Phase, zum Beispiel mit dem Fotobuch "Zeig mal" von 1974 , seien Aufklärungsbücher immer niedlicher geworden: "Man hat knubbelige Figuren aufklären lassen, es wurde großzügig über die Geschlechtsmerkmale hinweggezeichnet und verniedlicht."

In jüngster Zeit sei das Thema Aufklärung mit ganz neuen Fragestellungen wieder auf die Tagesordnung gekommen, so Schweikart. Selbstermächtigung sei ein ganz wichtiges Thema, die zentrale Botschaft: "Alles, was Du gut findest, darfst Du. Und sprich alles aus, was Dir unangenehm ist, was Du nicht machen möchtest."

"Untenrum" spricht Kindergartenkinder an

Um diese Botschaft schon ganz früh an Kinder zu vermitteln, haben die Frankfurter Kunst- und Sexualpädagog:innen Linu Blatt und Noa Peifer das Buch "Untenrum. Und wie sagst du?" geschrieben.

Es soll schon jungen Kindern dabei helfen, nicht nur medizinische Fachbegriffe kennenzulernen. Vielmehr soll es sie auch dazu ermutigen, ihre ganz eigenen Wörter zu finden - fernab von jeglichen Zuschreibungen.

"Untenrum" ist im Leykam Verlag erschienen. Bild © Leykam Verlag

Da sich Blatt und Peifer als non-binär identifizieren, spielt das auch im Buch eine besondere Rolle. Die Hauptfigur des Buchs, genannt "Lo", wird bis zum Schluss keinem Geschlecht zugeordnet. "Das war für uns wichtig, damit viele Menschen sich damit identifizieren können", erklärt Blatt.

Sein Geschlechtsorgan zu benennen, sei nicht nur Teil der Identitätssuche. Es sei auch wichtig, um über Probleme sprechen zu können, seien es Schmerzen oder Grenzüberschreitungen, sagt Linu Blatt.

"Yunus, Zocken, Liebeszeugs" will pubertierende Jungen erreichen

Ältere Kinder für Aufklärungsbücher zu interessieren sei eine besondere Herausforderung, weiß Ralf Schweikart. "Ein Buch, auf dem groß 'Aufklärungsratgeber' steht, hat es natürlich schwer", sagt der Experte. "Vor allem, wenn Eltern das Buch ihren Kindern hinlegen, um einem ernsthaften Gespräch aus dem Weg zu gehen."

Er empfiehlt stattdessen aufklärende Literatur, die die Themen in unterhaltsamer Form aufgreifen.

Die Frankfurter Sozialpädagogin und Bloggerin Laura Melina Berling nennt ihr Buch "Yunus, Zocken, Liebeszeugs" deshalb auch einen Aufklärungsroman. Er erzählt die Geschichte des 12-jährigen Yunus, der doch eigentlich nur in Ruhe zocken möchte, dem aber ständig neue Herausforderungen begegnen.

"Yunus, Zocken, Liebeszeugs" ist im Beltz Verlag erschienen Bild © Beltz Verlag

Autorin Berling hat die Erfahrung gemacht, dass gerade bei heranwachsenden Jungen das Reden über den eigenen Körper und die wechselnden Gefühle ein Tabu ist. Nach ihrem ersten Buch "Selma, Küsse, Kuddelmuddel", das sich an pubertierende Mädchen richtete, sei sie oft gefragt worden, ob sie nicht auch ein Buch für Jungen machen könnte.

Ihr wichtigstes Anliegen: Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, die Veränderungen in ihrem Körper zu verstehen - und sich damit nicht alleingelassen fühlen.

Diese Aufgabe sollte man nicht nur Tiktok, Instagram und Co. überlassen, findet Experte Ralf Schweikart: "Gegenüber den sozialen Medien haben Bücher den Vorteil, dass man sie nehmen kann, wenn man sie braucht. Und man kann sie auch wieder weglegen, im Gegensatz zu den digitalen Kanälen, die einen manchmal regelrecht überfallen."

