Geldautomaten in Königstein und Florstadt gesprengt

Gleich zwei Geldautomaten sind in dieser Nacht in Hessen gesprengt worden - einer in Florstadt-Niederflorstadt (Wetterau) und einer in Königstein (Hochtaunus) gesprengt. In Königstein traf es eine Filiale der Deutschen Bank. Laut Polizei flohen die Täter mit einem schwarzen Auto. Ob sie Geld erbeuteten, ist noch nicht bekannt, ebenso die Höhe des Gebäudeschadens. Verletzt wurde niemand.

In Niederflorstadt war eine Sparkasse an der B275 betroffen. Das Wohn- und Geschäftshaus, in dem die Bankfiliale sich befindet, musste sicherheitshalber evakuiert werden. Laut Polizei gab es aber auch hier keine Verletzten. Zur Beute und der Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Täter entkamen unerkannt. Sprengstoffexperten untersuchten am Morgen den Tatort.