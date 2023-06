Warnung vor steigender Waldbrandgefahr

Und da kommen wir auch schon zur negativen Seite des Sommers: Wegen des aktuell trockenen Wetters und steigender Temperaturen warnt das hessische Umweltministerium vor einer zunehmenden Waldbrandgefahr. "Nach aktuellen Daten des Deutschen Wetterdienstes besteht in Hessen verbreitet mittlere bis lokal in Südhessen hohe Waldbrandgefahr", teilte ein Sprecher gestern mit. Regen, der zu einer Entspannung der Situation führen könnte, sei vorerst nicht in Sicht.

Weil derzeit viele Menschen in ihrer Freizeit im Wald unterwegs seien, sei erhöhte Vorsicht geboten. Rauchen sei im Wald nicht gestattet. Außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen dürfe kein Feuer entfacht werden. Zudem bittet das Ministerium alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher, die Zufahrtswege in die Wälder nicht mit Fahrzeugen zu blockieren. Autos dürften nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden, nicht auf trockenem Bodenbewuchs.

Gestern Nachmittag brannte es übrigens im Frankfurter Stadtwald. Dort stand laut Feuerwehr eine Fläche von 200 Quadratmetern in Flammen. Und gestern haben wir im Morgenticker über einen Waldbrand in Wiesbaden berichtet. Also: Obacht!