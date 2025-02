Nach Blitz-Einbrüchen Prozess gegen vier Männer

Nach Einbrüchen in Luxus-Boutiquen in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin müssen sich von heute an vier Männer am Frankfurter Landgericht verantworten. Sie sollen bei ihren Taten unter anderem mit einem Wagen in die Schaufenster der Geschäfte gefahren sein und vor allem Handtaschen gestohlen haben. Der Gesamtschaden liegt der Anklage zufolge bei rund 350.000 Euro.

Nach der letzten Tat in der Goethestraße in Frankfurt im August vergangenen Jahres, als sie bei einem Geschäft die Schließzylinder zerstörten, wurden drei von ihnen festgenommen. Die vierte Festnahme folgte wenige Tage später.