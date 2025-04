Bestes Eiersuch-Wetter

Fast so wichtig wie die richtige kulinarische Versorgung an Ostern ist natürlich auch das Wetter beim Eiersuchen (und -verstecken). Und siehe da: Petrus, der ja vor rund 2.000 Jahren keine allzu glückliche Figur abgegeben haben soll, kommt genau rechtzeitig in Topform. Nach einem weitgehend verregneten Freitag, den man ja ohnehin am besten nicht-tanzend auf der Couch verbringen soll, wird es am Samstag bei trockenen 18 Grad schon etwas besser. Der Sonntag ist mit bis zu 23 Grad dann der Paradetag. Ein paar Schauer sind am späten Nachmittag zwar möglich, bis dahin sollten alle Eier und Schokohasen aber hoffentlich schon gefunden sein. In diesem Sinne: Bloß nix vergessen im Garten.