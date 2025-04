Eintracht Frankfurt will ins Halbfinale der Europa League. Gegen Tottenham Hotspur hat Eintracht-Trainer Dino Toppmöller gleich mehrere mögliche Erfolgsfaktoren ausgemacht. Ein alter Bekannter aber könnte ihm in die Suppe spucken. Das Wichtigste zum Spiel.

Mach's noch einmal, Eintracht Frankfurt: Mit einem Sieg im Rückspiel gegen Tottenham Hotspur kann die SGE den Halbfinaleinzug in der Europa League klar machen und weiter vom erneuten Titel träumen. Anpfiff in Frankfurt ist am Donnerstagabend um 21 Uhr (live im hr-iNFO-Audiostream).

Die Ausgangslage

Bestens: Die Eintracht hat sich mit dem 1:1 in London eine gute Ausgangsposition erarbeitet, mit dem 3:0 über Heidenheim in der Liga auch noch einmal Schwung fürs Rückspiel geholt. Die Rechnung ist dabei klar: Die Eintracht braucht schlicht einen Sieg, um gegen die Spurs weiterzukommen. "Man merkt es in der ganzen Stadt, im ganzen Verein und auch bei uns in der Mannschaft: Jeder freut sich auf das Spiel", so Robin Koch auf der Pressekonferenz vor der Partie. "Es war wichtig, dass wir die Partie am Wochenende gezogen haben. Die Vorfreude ist unglaublich."

Und die Spurs? Können mit dem 1:1 aus dem Rückspiel nicht wirklich zufrieden sein, erschwerend kommt hinzu, dass die Mannschaft in dieser Saison chronisch auswärtsschwach daherkommt: Von 16 Auswärtsspielen in der Premier League verloren die Londoner ganze zehn. Auch die Generalprobe für das Rückspiel gegen die Eintracht ging dabei in die Hose: Am Wochenende setzte es in Wolverhampton ein 2:4. Ganz klar: Bei dem Club aus dem Norden Londons ist reichlich Druck auf dem Kessel.

Das Personal

Bei Eintracht Frankfurt lichtet sich das Lazarett, fehlen wird allerdings weiterhin Stammkeeper Kevin Trapp. Der Kapitän stieg am Mittwoch zwar wieder ins Training ein, ein Einsatz kommt aber zu früh. Wieder fit und im Kader ist hingegen Ansgar Knauff, ein Einsatz in der Startelf kommt aber laut Toppmöller noch nicht in Frage.

Bei Tottenham kam die Schocknachricht am Mittwoch: Kapitän Heung-Min Son fällt mit einer Fußverletzung aus und ist erst gar nicht mit nach Frankfurt gereist. "Er kämpft seit einigen Wochen mit Fußproblemen. Er hat die letzten Tage trainiert. Gestern hat er versucht zu trainieren, aber es hat nicht geklappt. Deshalb haben wir beschlossen, ihn zu Hause zu lassen", sagte Spurs-Trainer Ange Postecoglou:

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte Tottenham spielen: Vicario - Porro, Romero, van de Ven, Udogie - Bergvall, Bentancur - Tel, Maddison, Johnson - Solanke

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "In so Spielen kommt es auf die Tagesform an. Alle müssen bei 100 Prozent sein, wo ich mir sicher bin, dass sie es sein werden. Zudem wichtig: ein guter Plan, eine gute Intensität, etwas Spielglück. Wir setzen auch auf den Faktor Publikum."

Ange Postecoglu: "Ich sehe es nicht als Möglichkeit, die Saison zu retten, sondern um etwas Besonderes zu schaffen. Wir können das Halbfinale in einem großen Wettbewerb erreichen. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe und wir freuen uns darauf."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

80 Millionen Euro? 90? Hundert gar? Aktuell scheint es, als triebe Eintracht-Stürmer Hugo Ekitiké mit jedem Einsatz seinen Marktwert noch ein wenig mehr in die Höhe. Schon im Hinspiel gegen die Spurs traf der Franzose wunderschön zur Führung, was die zahlreichen Premier-League-Scouts auf den Rängen sicherlich wohlwollend zur Kenntnis genommen haben dürften. Gegen Heidenheim legte der 22-Jährige dann mit einem Tor und einer Vorlage nach, von Omar Marmoush wird in Frankfurt dank Ekitiké gar nicht mehr so viel geredet. Eine Form, die er gerne noch für den Saisonendspurt konservieren kann.

Erst dreimal durfte Mathys Tel seit seinem Wechsel von den Bayern zu Tottenham über 90 Minuten ran, am Wochenende gegen Wolverhampton gelang ihm dabei sein zweites Liga-Tor. Den pfeilschnellen, technisch starken Franzosen hätte die Eintracht im Winter auch gerne gehabt, Tel wollte aber partout nicht und wählte lieber die Leihe zu den Spurs. Umso ärgerlicher wäre es, käme Tel ausgerechnet jetzt bei den Londonern ins Rollen.

Die Statistik des Spiels

20 Mal trat Eintracht Frankfurt bereits in europäischen Wettbewerben gegen Teams aus England an, namentlich gegen West Ham United, Liverpool, Arsenal, Burnley, Chelsea, Nottingham, Newcastle und eben Tottenham. Die Bilanz ist dabei noch ein wenig ausbaufähig. Sechsmal gingen die Hessen als Sieger vom Platz, sechsmal gab es ein Unentschieden, achtmal verloren die Hessen. Der Donnerstagabend wäre also auch eine gute Möglichkeit, ein wenig an dieser Statistik zu schrauben.

So verfolgen Sie die Partie

Das gesamte Spiel können Sie ab 21 Uhr im hr-iNFO-Audiostream verfolgen. Auf sportschau.de gibt es zudem einen Live-Ticker. Im Fernsehen wird die Partie bei RTL übertragen.