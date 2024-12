Fleisch-Diebe in Frankfurt festgenommen

Apropos Wurst:

Zwei Männer haben schon am Montagmittag versucht, Fleisch aus einem Großmarkt in Frankfurt-Rödelheim zu stehlen. Nach Polizeiangaben von gestern legten sie Wurst und Fleisch im Wert von über 2.000 Euro in den Einkaufswagen und gingen damit in einen nicht videoüberwachten Bereich des Marktes. Dort verstauten die beiden 44- und 45-Jährigen einen Großteil der Waren in einer am Körper getragenen sogenannten Diebesschürze.

Bevor sie den Markt verlassen konnten, wurden sie von einem Mitarbeiter angehalten. Hinzugerufene Polizisten fanden im Auto der Männer weitere Wurstwaren, die ebenfalls gestohlen waren.

Da gegen einen der beiden Tatverdächtigen bereits ein deutschlandweites Betretungsverbot der Marktkette besteht, fertigten die Beamten neben den Diebstahlanzeigen auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.