Wenn Zuckerrüben die Süße fehlt ...

... sind Rübenbauern unter Druck.

Landwirte in Hessen fürchten die weitere Ausbreitung von zwei Krankheiten an Zuckerrüben. Ausgelöst werden diese von Bakterien, die durch die sogenannte Schilf-Glasflügelzikade übertragen werden. Dadurch komme es teils zu massiven Ertragseinbußen, sagte Marie-Christin Mayer, Geschäftsführerin des Verbands Wetterauer Zuckerrübenanbauer und Referentin Ackerbau und Nutzpflanzen beim hessischen Bauernverband. Betroffen sei bisher vor allem Südhessen.

Für eine vollständige Bilanz der diesjährigen Ernte sei es noch zu früh, weil diese teils noch bis in den Januar hinein laufe, erklärte Mayer.

Nach Angaben des Agrarwissenschaftlers Matthias Mehl bemisst sich vor allem am Zuckergehalt der Rüben, wie gut eine Saison verlaufen ist. Dieser sollte im Schnitt bei etwa 18 Prozent liegen. In diesem Jahr seien es aber nur etwa 16 Prozent, sodass mehr Rüben für die gleiche Zuckerausbeute benötigt werden. Verarbeitet werden die Zuckerrüben an Standorten der Südzucker AG unter anderem in Wabern (Schwalm-Eder).

Nach Angaben des Bauernverbands wuchsen in diesem Anbaujahr Zuckerrüben auf rund 18.300 Hektar Ackerland – vor allem in der Region um Frankfurt bis ins Hessische Ried, in der Wetterau sowie in der Umgebung von Limburg und im Main-Kinzig-Kreis.