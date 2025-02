"Bombendrohung" am Frankfurter Flughafen: Scherzkeks wird abgeschoben

Wer noch nie einen schlechten Scherz gemacht hat, werfe den ersten Stein. Aber mit diesem Beispiel vom Frankfurter Flughafen hat sich ein US-Amerikaner wohl einen Platz in der Hall of Fame der wahrhaftig dummen Sprüche gesichert: Vor dem Abflug seiner Lufthansa-Maschine in der vergangenen Woche habe der 38-Jährige scherzhaft ein Attentat angekündigt, berichtet die Bild . Gut hörbar für Reisende, die mit ihm in Richtung Chicago abheben sollten.

Was folgte: Festnahme des Mannes durch die Bundespolizei, Durchsuchung des Fliegers und ein verspätetes Abheben in Richtung Chicago für alle anderen. Und der Scherzkeks? Der wurde nach Angaben von Staatsanwaltschaft Dominik Mies in seine US-amerikanische Heimat abgeschoben – und darf laut Gesetz mindestens fünf Jahre nicht mehr einreisen. On top wird gegen ihn wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Bravo!