In der Fußgängerzone im Frankfurter Stadtteil Höchst ist ein Geschäftsgebäude ausgebrannt. Über dem Stadtteil stand eine weithin sichtbare Rauchwolke. Sechs Anwohner mussten wegen des Rauchs die Nacht in einer Schule verbringen.

Audiobeitrag

Eine riesige schwarze Rauchsäule ist am Dienstagabend über dem Frankfurter Stadtteil Höchst aufgestiegen. Es brannte in einer Filiale der Kaufhauskette Woolworth in der Fußgängerzone auf der Königsteiner Straße. Die Polizei sprach am Mittwochmorgen von einem "Totalverlust" des Geschäfts. Keller und Erdgeschoss seien komplett ausgebrannt.

Die Filiale brannte komplett aus. Bild © Mike Seeboth

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei ließ die Fußgängerzone sowie umliegende Häuser räumen. Eine fünfköpfige Familie und eine weitere Person wurden über Nacht in der Hostatoschule untergebracht. Der Brand wurde nach Angaben der Polizei gegen 1.30 Uhr nachts gelöscht.

Decke und Außenwand eingestürzt

Anwohner wurden am Abend im Radio und über Warn-Apps gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Der Rauchgeruch war bis in den Main-Taunus-Kreis hinein wahrzunehmen.

Großbrand in der Fußgängerzone in Frankfurt-Höchst

In der Höchster Innenstadt wurden am Abend einige Straßen abgesperrt. Bild © 5vision.news

Die Feuerwehr teilte mit, man habe ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern können. Teile der Decke und Außenwand der Filiale stürzten aber ein.

Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Ein Statiker soll das Gebäude begutachten.