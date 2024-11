Eintrachts Europa-League-Gegner Slavia Prag

Eine Meldung über Eintracht-Stürmer Marmoush hatten wir heute früh schon, es folgt eine weitere zu dem Frankfurter Bundesligsten, denn morgen muss die Eintracht in der Europa League wieder ran: Die Hessen empfangen Slavia Prag. Und in dem Gegner steckt viel Geschichte, also sportlich gesehen. So soll eine Prager Legende bis zu 5.000 Tore geschossen haben, und ein aktueller Stürmer wurde EM-Torschützenkönig. Was den Verein aus der tschechischen Hauptstadt ausmacht, das könnt ihr in dem ausführlichen Beitrag nachlesen.