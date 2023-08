38 Pflegeeinrichtungen in zweieinhalb Jahren geschlossen

In Bad Nauheim (Wetterau) drohte das Aus für drei Pflegeheime, über 100 Pflegebedürftige hätten Ende des Monats aus drei Heimen ausziehen müssen. Bis zum 31. Oktober ist der Betrieb in den Häusern zunächst gesichert. Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) will die Einrichtungen mit anderen Anbietern fortführen.

Doch der Fall in Bad Nauheim ist kein Einzelfall. Wie das Sozialministerium mitteilte, haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Hessen 38 Pflegeeinrichtungen den Betrieb einstellen müssen. Von Anfang 2021 bis Anfang August dieses Jahres waren 24 Altenheime, eine Kurzzeitpflegeeinrichtung, 12 Tagespflegeeinrichtungen und eine betreute Wohngemeinschaft betroffen.

"Bei 17 der genannten Pflegeeinrichtungen war Insolvenz oder die fehlende Wirtschaftlichkeit der Grund für die Betriebseinstellung", berichtete das Ministerium. Die Beratungsgesellschaft für Sozial- und Betriebswirtschaft des Verbands Deutscher Alten- und Behindertenhilfe erwartet noch weitere Pleiten.

"So lange sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert, werden vermutlich noch mehr Insolvenzen hinzukommen", sagte der Wirtschaftsberater Alexander Roth. Die Betreiber könnten weder die Preise erhöhen, noch hätten sie die Zuschüsse in der Hand oder Einfluss auf die Bürokratie, kritisierte Roth.