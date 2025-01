Guten Morgen! 👋

Es ist Freitag, der letzte Arbeitstag der Woche – und ich bin ganz besonders aufgeregt heute Morgen. Denn das hier ist mein letzter Morgenticker.

Nach einigen Jahren in Hessen zieht es mich wieder zurück in meine Heimatregion in Norddeutschland. Umso schöner, dass meine Zeit im hr und in Hessen mit einem Morgenticker endet! Ich bin Sophia Averesch, Noch-Morgenticker-Redakteurin und Morgenticker-Nutzerin to be.

Sonst bleibt aber alles gleich: Die nächsten vier Stunden geht es um Hessen, wir blicken auf das, was war und auf das, was noch ansteht. 📩 Auf geht's, (m)ein letztes Mal!