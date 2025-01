"Ernüchterndes Ergebnis" Zu fett, zu süß, zu fleischlastig: Verbraucherzentrale kritisiert Kita-Essen

Viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch - so sollte nach Einschätzung von Gesundheitsexperten eigentlich der Speiseplan in Kitas aussehen. Doch in Hessen sieht die Realität oft anders aus, wie eine Auswertung der Verbraucherzentrale zeigt.

Stand: 23.01.25, 18:41 Uhr Link kopiert!









Was kommt auf den Teller? Gesundes Kinder-Mittagessen ist besonders wichtig. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Link kopiert!









Eigentlich sollte beim Mittagessen für Kinder jeden Tag Gemüse auf den Teller kommen, Fleisch nur einmal die Woche. So jedenfalls die Idealvorstellung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Doch in hessischen Kitas stehen oft andere Mittagsmahlzeiten auf dem Tisch. Das zeigt eine Auswertung der Verbraucherzentrale Hessen. Audiobeitrag Bild © Colourbox.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Zu viel Fleisch zu Mittag Insgesamt 100 Speisepläne von 50 Kindertagesstätten, Tagesmüttern und -vätern hat die Verbraucherzentrale im Herbst 2024 unter die Lupe genommen. Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen, teilt sie am Donnerstag mit. "In vielen Einrichtungen kommt Fleisch zweimal pro Woche, manchmal sogar täglich auf den Tisch, ebenso Sahnesoßen und süße Desserts", kritisiert die Verbraucherzentrale. Gemüse sei auffallend oft mit fettigen Soßen aufgetischt worden - etwa als Rahmwirsing oder Rahmlauch. In einer der untersuchten Kitas habe eine Metzgerei mit Partyservice das Catering gemacht - natürlich mit viel Fleisch. 36 Einrichtungen boten mehr als einmal pro Woche Fleisch an. Zitat Es ist immer noch der Rückschluss Fleisch geht immer. Zitat von Bettina Meints-Korinth, Verbraucherzentrale Hessen Zitat Ende Für den Hang zu viel Fleisch auf dem Speiseplan sieht Bettina Meints-Korinth gleich mehrere Gründe. Sie leitet die Vernetzungsstelle Kitaverpflegung bei der Verbraucherzentrale Hessen: "Kinder mögen gerne Fleisch, das ist evolutionsbiologisch einfach so", sagt sie. Deshalb laute der Rückschluss von Kitas und Essensanbietern immer noch häufig "Fleisch geht immer." Alte Gewohnheiten Auch althergebrachte Strukturen seien ein Grund. So seien die aktuellen Ernährungsempfehlungen der DGE in einigen Betreuungseinrichtungen schlicht noch nicht angekommen, sagt Meints-Korinth. Die Entscheidung, wie viel Fleisch in den Speiseplan komme, liege auch oft nicht allein bei den Kitas. Einrichtungen die von einem Caterer beliefert werden, könnten zum Beispiel nur zwischen dessen Menü-Linien auswählen, sagt Meints-Korinth. Gesundheitsförderung schon in der Kita Dabei wird es nach Ansicht der Verbraucherzentrale gerade in Kitas immer wichtiger, gesundes Essen anzubieten. Mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung steige auch die Zahl der Kinder, die dort ihre Mahlzeiten einnehmen und das gesunde Essen lernen. "Das bietet großes Potential für Prävention und Gesundheitsförderung", sagt Meints-Korinth. Im Zuge der Speiseplan-Checks habe die Verbraucherzentrale die Kitas auch beraten - etwa, wie sie die Rahmsoßen umgehen oder Fleisch- durch Gemüsegerichte ersetzen können. Doch auch Lob verteilt die Verbraucherzentrale nach ihrem Speiseplantest: So stünden schon erfreulich oft Rohkost-Gemüse und Salat auf dem Plan - oder frisches Obst als Nachtisch. Bild © Colourbox.de Weitere Informationen DGE Empfehlung für Kita-Mittagessen: Getreideprodukte (gerne Vollkorn) und Kartoffeln: täglich

Gemüse, Salat: täglich

Rohkost: 2x pro Woche mindestens

Obst: 2x pro Woche mindestens

Milch (-produkte): 2x pro Woche mindestens

Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen: 1x pro Woche mindestens

Fisch: 1x pro Woche mindestens

Fleisch: 1x pro Woche maximal

Hochverarbeitete Lebensmittel wie Pommes, Kroketten, Schupfnudeln: 1x pro Woche maximal

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) Ende der weiteren Informationen Caterer in der Kritik "Nicht mal eine ganze Kartoffel" - Empörung über Frankfurter Schulessen Zum Artikel