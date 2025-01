Fliegenplage in Gründau: Kreis verbannt Bioabfall

Stubenfliegen sind meine persönliche Nemesis. Ich ertrage die kleinen Plagegeister nur schwer, das Summen macht mich verrückt. In jedem Zimmer liegt bei mir deswegen eine Fliegenklatsche. Auch diese Klebedinger, die man an die Decke hängt, habe ich auf Vorrat im Keller gehortet. Zum Glück wohne ich nicht in Gründau, denn dort leiden die Menschen schon seit Jahren unter einer regelrechten Fliegenplage. Immer im Sommer. Schuld sind vermutlich die Bioabfälle in der Kompostierungsanlage im Stadtteil Lieblos, in der sich die Fliegen munter vermehren.

Der zuständige Main-Kinzig-Kreis hat das Problem untersucht und verbannt die Bioabfälle jetzt aus Lieblos: hier werden in Zukunft keine größeren Mengen mehr über längere Zeit gelagert. Stattdessen wird der in der Anlage in Maintal kompostiert. Das hatte der Kreis schon in den beiden vergangenen Sommern getestet, jetzt wird es zur Dauerreinrichtung. Damit soll für die Menschen in Gründau die jahrelange Fliegenplage endlich ein Ende haben. Ich fühle mit euch, liebe Gründauer und Gründauerinnen!