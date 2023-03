Holland der neue Kimmich?

Im Morgenticker-Endspurt ziehe ich aufgrund aktueller Themenarmut meinen ersten Sport-Joker des Tages und blicke auf Darmstadt 98. Die Lilien sind nicht nur Tabellenführer der 2. Bundesliga, sie haben mit Fabian Holland auch einen der besten Spieler aller Zweitliga-Clubs in ihren Reihen. Der Darmstädter Kapitän pendelt in dieser Saison zwischen der linken Außenbahn und der Sechser-Position hin und her und ist damit das, was man neufußballdeutsch einen fluiden Spieler nennt. Sport-Kollege Christopher Michel geht sogar so weit, ihn mit Joshua Kimmich zu vergleichen. Der spielt bei den Bayern und macht dort das gleiche – nur seitenverkehrt. In Germany we call it a Ritterschlag. Was Holland auszeichnet, steht hier: