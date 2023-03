Kapitän in Topform

Joshua Kimmich lässt grüßen: Der etatmäßige Linksverteidiger Fabian Holland spielt bei Darmstadt 98 immer häufiger im defensiven Mittelfeld. Trainer Torsten Lieberknecht machte aus der Not eine Tugend.

Videobeitrag Video Highlights: SV Darmstadt 98 - Hamburger SV Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Es ist eine große Kunst, die nur wenige Fußballspieler beherrschen: Auf zwei unterschiedlichen Positionen auf allerhöchstem Niveau agieren zu können. Joshua Kimmich etwa hat beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft oftmals als rechter Verteidiger geglänzt, in die Weltklasse stieg er allerdings erst im defensiven Mittelfeld auf. Seine Trainer würden Kimmich gerne duplizieren.

Holland wird zum "Lilien-Kimmich"

So weit oben auf der Karriereleiter ist Fabian Holland beim SV Darmstadt 98 nicht angekommen. Dennoch ist er auf seine Art und Weise der "Lilien-Kimmich". Der 32-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren unter den verschiedlichsten Übungsleitern bei den Darmstädtern im verhältnismäßig hohem Fußballer-Alter technisch enorm weiterentwickelt.

Trainer Torsten Lieberknecht setzte den etatmäßigen Linksverteidiger beim 1:1 im Spitzenspiel gegen den Hamburger SV bereits zum fünften Mal in dieser Saison als sogenannter Sechser ein, eine Niederlage gab es nie. Zentrum statt Außenbahn – ein großer Sprung.

Die Spielweise von Holland ist eine andere als die von "Aggressive-Leader" Klaus Gjasula oder Fabian Schnellhardt. Holland lässt sich nicht so einfach aus der Ruhe bringen, er findet Lösungen, kurbelt das Offensivspiel mit an, agiert ballsicher, routiniert und erstickt durch seine Antizipation gefährliche Situationen im Keim. Wie ein Dirigent führt der gebürtige Berliner das Lilien-Orchester im Kimmich-Style an.

Lieberknecht schwärmt von Holland

Wenn der Linksfuß nach dem Remis gegen Hamburg sagt, dass sein Team "einen wirklich guten Ball gegen eine Mannschaft mit enormer Qualität" gespielt habe, dann bezieht das seine Performance mit ein. Lieberknecht schwärmte nach Hollands Vertragsverlängerung im Dezember nicht grundlos: "Jeder Trainer wünscht sich, einen Profi wie Fabi in seinem Kader zu haben. Er geht auf und neben dem Platz voran, zeigt sich taktisch flexibel und hilft neuen Spielern."

Vor allem Hollands Flexibilität ist in diesen Wochen, wo das Verletzungspech bei den Lilien enorm zugeschlagen hat, von zentraler Bedeutung, die Mega-Serie hält auch deshalb weiter an. Sollte Holland seine sehr starke Form beibehalten und weiterhin als "Lilien-Kimmich" brillieren, wird die Konkurrenz die Rückkehr der Darmstädter in die Bundesliga nach sechs Jahren Abstinenz kaum noch verhindern können.