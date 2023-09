Mehr als 60.000 Kinder starten ins Schulleben

Heute ist Tag zwei nach den Sommerferien und damit auch ein großer Tag im Leben von 60.900 Kindern in Hessen, die in die erste Schulklasse starten. Das sind 3.700 mehr als zum vergangenen Schuljahr. (Mehr Informationen zum neuen Schuljahr finden Sie hier.) Auch für die Kinder, die in eine weiterführende Schule wechseln, ist heute ein besonderer Tag. In unserer Redaktion fehlen deshalb heute so einige Kolleginnen und Kollegen. Seit Tagen schon ist das auch hier eines der Gesprächsthemen, die Aufregung ist bei vielen Familien groß. Wir wünschen allen Kindern einen guten Start in diesen neuen Abschnitt ihres Lebens und viel Erfolg!