Polizei sucht ungewöhnlichen Einbrecher

In Hanau sucht die Polizei derzeit nach einem etwas ungewöhnlichen Einbrecher. Was den Langfinger so besonders macht? Er bricht nicht irgendwo ein und sucht, so schnell es geht, das Weite. Nein, nein. Dieser Einbrecher macht es sich am Ort des Geschehens gemütlich. Mindestens dreimal wurde er schon aktiv. Wie die Polizei berichtet, lässt er sich Zeit für Essen, Trinken und, naja, die Polizei beschreibt den dritten Teil so: "In nachweislich zwei Fällen hat er seine Notdurft, unter anderem in Mülleimern, am Tatort verrichtet." Igitt. Die Einbrüche geschahen in der Zeit zwischen dem 10. Juli und dem 14. August - immer im Bereich der Birkenhainer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise.