Gebrannte Mandeln auf der A49 nach Lkw-Unfall bei Baunatal

Ein mit 20 Tonnen Mandeln beladener Lastwagen ist heute Nacht um kurz vor 1 Uhr auf der A49 bei Baunatal (Kassel) in Flammen geraten. Der Fahrer bemerkte das Feuer laut Polizei kurz vor der Abfahrt Baunatal Süd und konnte noch rechtzeitig anhalten. Er koppelte die Zugmaschine ab, der Anhänger mit den Mandeln stand dagegen voll in Flammen. Um an Glutnester zu kommen, mussten Feuerwehrleute die Mandeln auseinanderschieben - gebrannte Mandeln verteilten sich so über die gesamte Fahrbahn. Vorweihnachtliche Düfte auf der Autobahn, das hatten wir auch noch nie.

Der Fahrer blieb unverletzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt am Sattelzug vermutet. Die A49 wird in Richtung Gießen laut Polizei noch für Stunden gesperrt sein, die Aufräumarbeiten dauern an. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben. Auf irgendeinem Weihnachtsmarkt im Land könnten jetzt aber vielleicht die Mandeln knapp werden.