Bezug zur Nazi-Zeit: Straße in Fulda wird umbenannt

Die Stadt Fulda will eine Straße umbenennen, die nach dem früheren Oberbürgermeister Franz Danzebrink benannt ist, der Mitglied in der NSDAP war. Das haben die Stadtverordneten gestern Abend mit großer Mehrheit beschlossen. Fuldas amtierender Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) erklärte, dass Straßen normalerweise nur nach Persönlichkeiten benannt würden, die dadurch ganz besonders geehrt werden sollen. Weil Danzebrink in der NS-Zeit die Verantwortung für die Stadt getragen hat, gebe es keine Grundlage für eine solche Ehre. Danzebrinks Amtszeit dauerte von 1930 bis 1945. Nachforschungen belegen unter anderem, dass er über alle Gewaltmaßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung unterrichtet war.

Die Anwohnerinnen und Anwohner sollen bei der Umbenennung der Straße eingebunden werden. Das Porträt Danzebrinks in der Galerie im Stadtschloss soll hingegen an Ort und Stelle hängen bleiben, aber um eine Informationstafel ergänzt werden. Damit will die Stadt zu dem dunklen Kapitel ihrer Geschichte stehen.