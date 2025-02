88-Millionen-Gewinn geht an Tippgemeinschaft aus Nordhessen

Sperrungen am Mönchhof-Dreieck wegen Asphaltschicht-Erneuerung

Apropos Verkehr:

Autofahrer müssen sich im März an mehreren aufeinanderfolgenden Wochenenden auf Sperrungen der A3 am Mönchhof-Dreieck einstellen. Grund dafür ist die geplante Erneuerung der Asphaltdeckschicht, wie die Autobahn GmbH gestern mitteilte. Die Maßnahme sei erforderlich, da der dreistreifige Streckenabschnitt erhebliche Schäden in Form von Rissen, aufgehenden Fugen sowie zahlreichen Flickstellen und Spurrinnen aufweise.

Am ersten Wochenende vom 7. bis 10. März wird die A3 ab der Anschlussstelle (AS) Raunheim in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. An den Wochenenden 14. bis 17. März und 21. bis 24. März steht Verkehrsteilnehmern auf der A3 in Richtung Würzburg vor der AS Raunheim nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, so die Autobahn GmbH.