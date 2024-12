Alkoholdiebe in Lorsch geflüchtet - ohne den Alkohol

Hier bin ich mir nicht sicher, ob diese Herren schon vorher was im Tee hatten: Gestern Mittag sind nämlich laut Polizei zwei bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Lorsch (Bergstraße) eingebrochen. Gegen 11.30 Uhr (von wegen Diebe kommen nur nachts!) hätten sie die Wohnungstür eingetreten und sich "mehrere Flaschen Alkohol" zur Mitnahme rausgesucht und bereitgestellt. Sie seien jedoch von den Bewohnern überrascht worden, ließen alles stehen und liegen und sind in Richtung Bahnhof in Lorsch geflüchtet. Einer trug eine Basecap, der andere eine Bomberjacke - wenn Sie was gesehen haben, freut sich die Polizei in Heppenheim über einen Anruf von Ihnen.