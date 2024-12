Fliegen ab Frankfurt wird teurer: Der Flughafenbetreiber Fraport erhöht die Preise für bestimmte Leistungen im kommenden Jahr um 5,7 Prozent. Am Ende landen die Kosten wohl bei den Passagieren.

Am größten deutschen Flughafen steigen die Preise für bestimmte Leistungen des Betreibers Fraport im kommenden Jahr um 5,7 Prozent, wie Fraport am Donnerstag mitteilt.

Man habe einen entsprechenden Vertrag mit den in Frankfurt ansässigen Fluggesellschaften abgeschlossen und von der Luftaufsichtsbehörde des Landes Hessen genehmigt bekommen, so das Unternehmen. Im Einzelnen geht es unter anderem um Gebühren für Starts, Landungen und das Abstellen von Flugzeugen, die von den Fluggesellschaften zu zahlen sind. Sämtliche Kosten werden in der Regel über die Ticketpreise an die Passagiere weitergereicht.

Der Vertrag zu den Entgelten hat laut Fraport eine Laufzeit von vier Jahren und sieht im späteren Verlauf geringere Stufen vor, sodass im Schnitt eine jährliche Steigerung von knapp vier Prozent erreicht wird.