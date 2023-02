Ein Jahr Ukraine-Krieg - Gedenkveranstaltungen

Ein trauriger Jahrestag: Heute vor einem Jahr hat der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine begonnen. In ganz Deutschland sind dazu Veranstaltungen geplant. In Berlin gibt es einen offiziellen Gedenkakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch in Hessen finden viele Veranstaltungen statt. In Frankfurt gibt es Veranstaltungen am Opernplatz und der Konstablerwache. Außerdem lädt Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) Interessierte in die Paulskirche ein. Der ukrainische Generalkonsul Vadym Kostiuk wird dort eine Rede halten.

In Wiesbaden organisiert das Bundnis für Demokratie eine Lichterkette ein, um den Opfern zu gedenken. In Darmstadt ruft der Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) gemeinsam mit den Kirchen zu einer Demonstration gegen den Krieg auf. In Kassel gibt es eine Kundgebung am Friedrichsplatz, die sich für Waffenstillstand und Verhandlungen einsetzen will. Und in Fulda ruft das Netzwerk Ukraine-Hilfe ruft zu einer Friedenskundgebung auf. Dabei sind Berichte von Flucht und Krieg aus der Ukraine geplant, sogar mit einer Live-Schalte.