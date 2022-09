Von bewegend bis enttäuschend : Was Besucher auf der documenta empfehlen - und was nicht

Kassel: Seit einem Monat läuft die documenta und es scheint, als gäbe es nur Skandale. Vor Ort sieht das aber ganz anders aus: Tausende Besucher sind jeden Tag in Kassel unterwegs und schauen sich Kunst an. Wir haben sie gefragt, was sie empfehlen können - und was enttäuschend war. [mehr]