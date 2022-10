Vandalismus in der Volkshochschule Groß-Gerau

Mehrere tausend Euro Schaden haben Unbekannte am Wochenende in der Kreisvolkshochschule in Groß-Gerau verursacht. Wie die Polizei eben mitteilte, hebelten sie zwischen Samstagmittag und Montagmorgen die Eingangstür auf, beschädigten mehrere weitere Türen und durchtrennten die Kabel von diversen Elektrogeräten. Außerdem sprühten sie mit Feuerlöschern in mehrere Büros. Laut Polizei ist es bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass in der VHS randaliert wurde. Möglicherweise gebe es einen Zusammenhang zwischen den Taten. Die Ermittlungen dauern an.