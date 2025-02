Guten Morgen Hessen!

Hallöchen aus dem verregneten Frankfurt! Immerhin schüttet es nicht. 😉 Wir starten also gemeinsam in diesen Mittwoch. In den nächsten Stunden erfahrt ihr hier was in Hessen los ist, alles Wichtige aus der Nacht und vom Morgen. Schön, dass ihr schon so früh dabei seid. Ich bin Meliha Verderber. Wer Fragen oder Anmerkungen loswerden möchte, kann mir einfach schreiben. Schöne Fotos aus Hessen könnt ihr hier hochladen. Und los geht's!