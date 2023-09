Frankfurt bietet Bares für Kastanien

Alle großen und kleinen Frankfurter Menschen, die in den vergangenen Tagen und Wochen Kastanien gesammelt haben und jetzt keine Lust mehr auf das Bauen von Kastanien-Männchen haben (kann man sonst noch was mit Kastanien machen?), sollten an dieser Stelle gut aufpassen: Das Frankfurter Forstamt lädt am heutigen Dienstag wieder zum traditionellen Kastanienankauf in die Revierförsterei Schwanheim. Zwischen 16 und 18 Uhr können dort die kleinen braunen Nussfrüchte gegen kleine goldene Münzen getauscht werden. Der aktuelle Wechselkurs: Für ein Kilo Kastanien, die dann an die Mufflons und das Damwild im Stadtwald verfüttert werden, gibt es 10 Cent. Nun ja.

Zum Vergleich: In Bonn bietet der dort ansässige und lange mit Thomas Gottschalk werbende Hersteller von essbaren Gummiwaren für 10 Kilo Kastanien oder 5 Kilo Eicheln ein Kilo Gummibärchen an. Auch Tropifrutti, bunte Schnecken oder Rainbow Wummis fallen unter das Angebot. Das Kastanien-Aufkauf-Duell zwischen Frankfurt und Bonn geht an die Ex-Hauptstadt.