Es bleibt sommerlich

Und nun: zum Wetter. Ich gebe zu: Mein persönlicher Plan sah eigentlich vor, dass ich mit Start des schmuddeligen Hessen-Herbstes noch einmal in die Sonne entschwinde und allen Daheimgebliebenen mit Strandfotos auf die Nerven gehe. Letzteres kann ich zwar weiterhin tun, vom schmuddeligen Hessen-Herbst ist aber weiter nichts zu sehen. Die überall herumliegenden Kastanien erinnern zwar optisch an die dritte unserer insgesamt vier Jahreszeiten. Bis zu 25 Grad am Dienstag und am Mittwoch, 26 Grad am Donnerstag und – Sie ahnen es – 27 Grad am Freitag sind aber weiter eher spätsommerlich. I like.