Guten Morgen!

Guten Morgen, liebe Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher, heute ist Freitag, noch ist es dunkel draußen und wir starten hier unseren kleinen Morgenticker. Was war in der Nacht los? Was passiert am Morgen und was bringt uns der Tag noch so? Mein Name ist Katrin Kimpel, ich bin Nachrichtenredakteurin bei hessenschau.de und Sie können mir gerne auch schreiben. Und los geht es!