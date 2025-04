Auf dem Land gibt es die meisten Motorräder

Starten wir mit einer Schlagzeile, die so kein Mensch erwartet hätte: Auf dem Land gibt es die meisten Motorräder! Auch was. Das wundert mich gar nicht, in der Stadt macht es auch einfach gar keinen Spaß, so ein Bike braucht ja Auslauf. Und Landstraßen, die ein bisschen fordern - wie im kurvigen Vogelsberg. Und dort gibt es auch die höchste Motorraddichte in Hessen, 77 Stück auf 1.000 Einwohner. Deutscher Durschnitt sind 58.

Auch die weiteren Ränge gehen an Mittelgebirgsregionen: Anteilig besonders viele Motorräder gibt es auch in Fulda (76 auf 1.000 Einwohner) und im Schwalm-Eder-Kreis (75). Schlusslichter sind natürlich die Großstädte: So wenige Bikes wie in Kassel (30), Frankfurt (31), Offenbach (32) und Darmstadt (34) gibt es sonst in keinem anderen Zulassungsbezirk Hessens.