Umfrage unter Politikern: Winterurlaub mit Merkel oder Kerkeling?

Heute ist der Ticker der langen Listen. (Falls Sie sich gefragt haben, was ich die letzten Minuten so gemacht habe ...)

Interessiert Sie, wo und mit welchen Büchern Hessens Politiker und Politikerinnen ihren Winterurlaub verbringen? Die Nachrichtenagentur dpa hat sich die Mühe gemacht nachzufragen. Das Ergebnis: Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fährt Anfang des Jahres zusammen mit seiner Familie in den Skiurlaub. Dort will er aber auch lesen: "Falcone" von Roberto Saviano, "Die Achse der Autokraten" von Anne Applebaum und "Rath" von Volker Kutscher. Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) fliegt nach Australien und bezweifelt, dass er dort zum Lesen kommt.

Familienministerin Diana Stolz (CDU) hat Skiurlaub in Tirol geplant - und will das oder die Bücher mitnehmen, mit denen sie am Gabentisch überrascht wird. Justizminister Christian Heinz (CDU) will seinen Kindern in der Kirche beim Krippenspiel zuschauen - und "Sapiens. Das Spiel der Welten" des israelischen Historikers Yuval Noah Harari lesen. Auf die Kanareninsel La Palma zieht es Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern. Als Lektüre packt sie "Virtua: KI - Kontrolle ist Illusion" von Karl Olsberg ein. Europaminister Manfred Pentz (CDU) freut sich auf eine Schneeballschlacht mit seinen Kindern auf der Wasserkuppe, wenn denn Schnee liegen sollte. Er liest "Hercule Poirots Weinnachten" von Agatha Christie. Innenminister Roman Poseck (CDU) plant Familienbesuche "mit gemeinsamer Zeit mit meiner 85-jährigen Mutter" und ein paar Tage in Österreich. Er will sich unter anderem die Memoiren von Ex-Kanzlerin Merkel zu Gemüte führen.

Kulturminister Timon Gremmels (SPD) fliegt in die Ferne: nach Chile. Dort will er die Winterferien mit seinem Mann bei den Schwiegereltern verbringen. Im Gepäck hat er ein Buch von Hape Kerkeling. Weniger entspannt dürfte es bei Finanzminister Alexander Lorz (CDU) zugehen: Er zieht innerhalb von Wiesbaden um. Wenn Zeit bleibt, will er "Der reichste Mann der Weltgeschichte" von Greg Steinmetz lesen und Ausflüge mit der Familie machen. Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) fährt "wie jedes Jahr mit der Familie in unsere 'zweite Heimat', ein kleines Dorf im Bregenzerwald" in Österreich. Passend zu seinem Job als Weinbauminister will er das Buch "Mit Wein Staat machen" von Knut Bergmann lesen. SPD-Sozialministerin Heike Hofmann teilte knapp mit, dass sie im Kreise ihrer Familie feiert und keinen größeren Urlaub geplant hat. Und Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) zieht es nach Bad Arolsen. Als Urlaubslektüre hat er sich Markus Spiekers Buch "Übermorgenland" auserkoren.